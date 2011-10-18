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Мир Премиальная «Привилегия» Тимер Банк
Мир Премиальная «Привилегия» — Тимер Банк
выпускается с 2019 года по настоящее время
Банк эмитентТимер Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Тимер Банка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
* валюта счета — рубли;
* срок действия карт- 3 года;
* начисление процентов на остаток

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