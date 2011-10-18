Mastercard World Black Edition «Prime» ЮниКредит Банк

выпускается с 2018 года по настоящее время Банк эмитент ЮниКредит Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты ЮниКредит Банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный • cash back до 10% в ресторанах и на развлечения;

• привилегии UniCredit Prime Club: персональный менеджер, специальные зоны и приоритетное обслуживание без очередей в отделениях банка;

• выделенная телефонная линия;

• снятие наличных в банкоматах любого банка по всему миру без комиссий;

• покупка и продажа валюты через Enter.UniCredit и Mobile.UniCredit по специальному курсу;

• доступ в бизнес-залы Priority Pass;

• скидка 50% на аренду сейфовых ячеек;

• страхование во время поездок за рубеж, консьерж-сервис коллекция карт ↑