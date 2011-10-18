Мир «Подарочная» СМП Банк

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выпускается с 2018 года по настоящее время
Преимущества карты:
* для получения карты не требуется паспорт;
* карту принимают к оплате любых товаров и услуг на всей территории России, включая Интернет;
* возможность подключения СМС-информирования и получения СМС обо всех операциях по карте;
* клиент сам определяет номинал карты: 500, 1000, 3000, 5000 или 10 000 рублей;
* карта не персонализирована, может быть передана любому лицу в качестве подарка
По подарочной карте нельзя снимать наличные денежные средства или делать переводы. Карта предназначена только для безналичной оплаты товаров и услуг с использованием карты или ее реквизитов.