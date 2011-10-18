Mastercard Platinum «МТС Smart Деньги» МТС Банк

выпускается с 2018 года по настоящее время Банк эмитент МТС Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты МТС Банка Разновидность кредитная, дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный карта предоставляется только для абонентов МТС, использующих ТП Smart, Smart+, Smart Non Stop, Smart Безлимитище, Smart Безлимитище+, Мой Безлимитище, Хайп и тарифную опцию МТС Планшет;

валюта счета — рубли;

возврат от безналичных операций по оплате товаров и услуг, совершенных в клиниках МЕДСИ (акция до 31.08.2019);

получение сертификата на скидку в размере 100% абонентской платы на услуги связи ПАО «МТС»;

льготный период 51 день;

сумма кредита до 299 000 руб. коллекция карт ↑