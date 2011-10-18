Mastercard Platinum «МТС Smart Деньги» МТС Банк

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выпускается с 2018 года по настоящее время
карта предоставляется только для абонентов МТС, использующих ТП Smart, Smart+, Smart Non Stop, Smart Безлимитище, Smart Безлимитище+, Мой Безлимитище, Хайп и тарифную опцию МТС Планшет;
валюта счета — рубли;
возврат от безналичных операций по оплате товаров и услуг, совершенных в клиниках МЕДСИ (акция до 31.08.2019);
получение сертификата на скидку в размере 100% абонентской платы на услуги связи ПАО «МТС»;
льготный период 51 день;
сумма кредита до 299 000 руб.