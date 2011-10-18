Visa Classic «Марки» Почта Банк

выпускается с 2019 года по настоящее время Банк эмитент Почта Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Почта Банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный • срок действия карт 5 лет;

• возможная валюта счета рубли;

• срок изготовления карты до 14 рабочих дней;

• возможность привязки к Google Pay/Samsung Pay/Apple Pay;

• предусмотрены Бонусные программы коллекция карт ↑