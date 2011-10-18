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Visa Classic «Марки» Почта Банк
Visa Classic «Марки» — Почта Банк
выпускается с 2019 года по настоящее время
Банк эмитентПочта Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Почта Банка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
• срок действия карт 5 лет;
• возможная валюта счета рубли;
• срок изготовления карты до 14 рабочих дней;
• возможность привязки к Google Pay/Samsung Pay/Apple Pay;
• предусмотрены Бонусные программы

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