Mastercard Platinum «Премиальная карта» Приморье

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выпускается с 2019 года по настоящее время
Карта MasterCard Platinum для истинных ценителей комфортного обслуживания и высокого качества банковских услуг.
До 1% сash-back c всех покупок;
5% годовых на остаток средств на карте в рублях;
Бесплатное снятие денег в банкоматах Банка;
Бесплатное снятие наличных в любых банкоматах: до 5 операций на общую сумму 50 000 ₽ в месяц;
Бесплатный мобильный и интернет-банк;
Возможность установления льготного курса конвертации валют;
Бесплатное страхование для выезжающих за рубеж;
Персональные консультации членов семьи о продуктах и услугах Банка;
2 дополнительные карты бесплатно;
срок действия карты 2 года;