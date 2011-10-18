Visa Prepaid «Подарочная карта «Аквамолл»» Кредит Урал Банк

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выпускается с 2019 года по настоящее время
Подарочная карта является удобным и современным платежным средством, дает возможность ее держателю совершать покупки во всех магазинах, расположенных на территории торговых центров-партнеров.
Приобрести карту возможно в точках продаж, расположенных в торговых центрах-партнерах, без прохождения идентификации (г. Ульяновск, Московское ш., д. 108, ТРЦ «Аквамолл».
* мгновенный выпуск и получение — без документов и заполнения анкеты;
* скидки в торгово-сервисных предприятиях торгового центра-партнера;
* срок действия карты ограничен и указан на обороте;
* возможная валюта счета рубли;
* оплата покупок по карте — без комиссий;
* возможность привязки карт к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay