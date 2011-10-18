Visa Prepaid «Подарочная карта «Аквамолл»» Кредит Урал Банк

выпускается с 2019 года по настоящее время Банк эмитент Кредит Урал Банк | Коллекция карт этого банка Разновидность предоплаченная Подарочная карта является удобным и современным платежным средством, дает возможность ее держателю совершать покупки во всех магазинах, расположенных на территории торговых центров-партнеров.

Приобрести карту возможно в точках продаж, расположенных в торговых центрах-партнерах, без прохождения идентификации (г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, д. 7, МФК «Сан Сити»).



* мгновенный выпуск и получение — без документов и заполнения анкеты;

* скидки в торгово-сервисных предприятиях торгового центра-партнера;

* срок действия карты ограничен и указан на обороте;

* возможная валюта счета рубли;

* оплата покупок по карте — без комиссий;

* возможность привязки карт к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay коллекция карт ↑