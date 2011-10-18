Mastercard World «Мультикарта» ВТБ

выпускается с 2018 года по настоящее время Банк эмитент ВТБ | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты банка «ВТБ» Разновидность кредитная, дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный Карта с программой лояльности на выбор — cash back (опции «Cash back на все» или «Cash back в выбранной категории»), начисление бонусов или миль («Путешествия» или «Коллекция»), а также повышенная ставка процентов на остаток по накопительному счету (опция «Сбережения»). Менять опцию можно один раз в месяц.



По дебетовой карте предусмотрено начисление процентов на остаток по мастер-счету.



Срок действия карты — 3 года. Валюта счета — рубли, доллары США, евро. Кредит можно получить только в рублях. коллекция карт ↑