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Mastercard World «Мультикарта» ВТБ
Mastercard World «Мультикарта» — ВТБ
выпускается с 2018 года по настоящее время
Банк эмитентВТБ | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты банка «ВТБ»
Разновидностькредитная, дебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
Карта с программой лояльности на выбор — cash back (опции «Cash back на все» или «Cash back в выбранной категории»), начисление бонусов или миль («Путешествия» или «Коллекция»), а также повышенная ставка процентов на остаток по накопительному счету (опция «Сбережения»). Менять опцию можно один раз в месяц.

По дебетовой карте предусмотрено начисление процентов на остаток по мастер-счету.

Срок действия карты — 3 года. Валюта счета — рубли, доллары США, евро. Кредит можно получить только в рублях.

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