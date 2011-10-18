Visa Classic «Детская карта» Всероссийский Банк Развития Регионов

выпускается с 2019 года по настоящее время Банк эмитент Всероссийский Банк Развития Регионов | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Всероссийского Банка Развития Регионов Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный Дополнительная дебетовая карта выпускается к карте родителей.



Параметры карты:



* бесплатный выпуск и обслуживание;

* выпускается детям в возрасте от 7 лет;

* технология бесконтактной оплаты;

* cash back 5% на категории «Книги», «Канцтовары», «Детские товары», «Зоомагазины»;

* выпускается на имя ребенка



«Детская карта» — современный аналог карманных денег. С ее помощью ребенок научится планировать свои расходы, познакомится с миром банковских услуг и постепенно обретет финансовую грамотность. Использование карты с раннего возраста формирует у ребенка рациональное финансовое поведение в будущем. коллекция карт ↑