Visa Classic «Детская карта» Всероссийский Банк Развития Регионов

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выпускается с 2019 года по настоящее время
Дополнительная дебетовая карта выпускается к карте родителей.
Параметры карты:
* бесплатный выпуск и обслуживание;
* выпускается детям в возрасте от 7 лет;
* технология бесконтактной оплаты;
* cash back 5% на категории «Книги», «Канцтовары», «Детские товары», «Зоомагазины»;
* выпускается на имя ребенка
«Детская карта» — современный аналог карманных денег. С ее помощью ребенок научится планировать свои расходы, познакомится с миром банковских услуг и постепенно обретет финансовую грамотность. Использование карты с раннего возраста формирует у ребенка рациональное финансовое поведение в будущем.