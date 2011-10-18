Visa Platinum «More» БКС Банк

выпускается с 2019 года по настоящее время Банк эмитент БКС Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты БКС Банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип • срок действия карт 5 лет;

• возможная валюта счета рубли, доллары США, евро;

• срок изготовления карты до 10 рабочих дней;

• наличие бонусной программы, а также начисление баллов при оплате товаров и услуг в онлайн-сервисе на сайте банка в разделе БКС Бонус, которыми в дальнейшем можно компенсировать совершенные покупки;

• бесплатный полис для выезжающих за рубеж;

• сервис «Онлайн-доктор» — бесплатно;

• выпускается в рамках пакета услуг More;

• пакет услуг оформляется при условии подачи заявки на оформление через дистанционные каналы в г. Москва коллекция карт ↑