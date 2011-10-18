Visa Platinum «More» БКС Банк

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выпускается с 2019 года по настоящее время
• срок действия карт 5 лет;
• возможная валюта счета рубли, доллары США, евро;
• срок изготовления карты до 10 рабочих дней;
• наличие бонусной программы, а также начисление баллов при оплате товаров и услуг в онлайн-сервисе на сайте банка в разделе БКС Бонус, которыми в дальнейшем можно компенсировать совершенные покупки;
• бесплатный полис для выезжающих за рубеж;
• сервис «Онлайн-доктор» — бесплатно;
• выпускается в рамках пакета услуг More;
• пакет услуг оформляется при условии подачи заявки на оформление через дистанционные каналы в г. Москва