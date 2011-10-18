Mastercard World Black Edition «Физтех-Союз» Тинькофф Банк

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выпускается с 2019 года по настоящее время
Кобрендовая карта Тинькофф Банка и Физтех-Союза по поддержке и развитию МФТИ.
Преимущества карты:
* карта предоставляет возможность быть членом Физтех-Союза;
* карта позволяет получать приглашения на мероприятия Физтех-Союза и даёт возможность оформить пропуск в МФТИ и Физтехпарк;
* возможность бесплатного годового обслуживания при соблюдении условий;
* держателям предоставляется cash back до 7% за покупки в магазинах, расположенных рядом с МФТИ и скидки до 10% у партнеров Физтех-Союза;
* 1% от суммы покупок банк перечисляет в Фонд целевого капитала МФТИ