Mastercard World Black Edition «Физтех-Союз» Тинькофф Банк

выпускается с 2019 года по настоящее время Банк эмитент Тинькофф Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Тинькофф Банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный Кобрендовая карта Тинькофф Банка и Физтех-Союза по поддержке и развитию МФТИ.



Преимущества карты:



* карта предоставляет возможность быть членом Физтех-Союза;

* карта позволяет получать приглашения на мероприятия Физтех-Союза и даёт возможность оформить пропуск в МФТИ и Физтехпарк;

* возможность бесплатного годового обслуживания при соблюдении условий;

* держателям предоставляется cash back до 7% за покупки в магазинах, расположенных рядом с МФТИ и скидки до 10% у партнеров Физтех-Союза;

* 1% от суммы покупок банк перечисляет в Фонд целевого капитала МФТИ коллекция карт ↑