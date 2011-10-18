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Mastercard World Black Edition «Физтех-Союз» Тинькофф Банк
Mastercard World Black Edition «Физтех-Союз» — Тинькофф Банк
выпускается с 2019 года по настоящее время
Банк эмитентТинькофф Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Тинькофф Банка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
Кобрендовая карта Тинькофф Банка и Физтех-Союза по поддержке и развитию МФТИ.

Преимущества карты:

* карта предоставляет возможность быть членом Физтех-Союза;
* карта позволяет получать приглашения на мероприятия Физтех-Союза и даёт возможность оформить пропуск в МФТИ и Физтехпарк;
* возможность бесплатного годового обслуживания при соблюдении условий;
* держателям предоставляется cash back до 7% за покупки в магазинах, расположенных рядом с МФТИ и скидки до 10% у партнеров Физтех-Союза;
* 1% от суммы покупок банк перечисляет в Фонд целевого капитала МФТИ

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