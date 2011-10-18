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Visa Platinum «Польза» Хоум Кредит Банк
Visa Platinum «Польза» — Хоум Кредит Банк
выпускается с 2018 года по настоящее время
Банк эмитентХоум Кредит Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Хоум Кредит Банка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
Карта с Пользой

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