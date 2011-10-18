Mastercard World Black Edition «Travelpass» Кредит Европа Банк

|
|
выпускается с 2019 года по настоящее время
Преимущества карты:
* бонусная программа с начислением бонусных баллов до 10% за покупки по карте, которыми моментально можно потратить на последующие покупки;
* возможность бесплатного обслуживания карты;
* программа Mastercard Airport Experiences;
* 8 бесплатных посещений бизнес-залов в аэропортах по программе Lounge Key;
* консьерж-сервис 24 часа в сутки, 7 дней в неделю;
* эксклюзивная страховая программа для путешествующих;
* доступна программа «Покупка в рассрочку»;
* технология оплаты в одно касание Apple pay, Google pay, Samsung pay