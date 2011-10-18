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Mastercard World Black Edition «Travelpass» Кредит Европа Банк
Mastercard World Black Edition «Travelpass» — Кредит Европа Банк
выпускается с 2019 года по настоящее время
Банк эмитентКредит Европа Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Кредит Европа Банка
Разновидностькредитная
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
Преимущества карты:

* бонусная программа с начислением бонусных баллов до 10% за покупки по карте, которыми моментально можно потратить на последующие покупки;
* возможность бесплатного обслуживания карты;
* программа Mastercard Airport Experiences;
* 8 бесплатных посещений бизнес-залов в аэропортах по программе Lounge Key;
* консьерж-сервис 24 часа в сутки, 7 дней в неделю;
* эксклюзивная страховая программа для путешествующих;
* доступна программа «Покупка в рассрочку»;
* технология оплаты в одно касание Apple pay, Google pay, Samsung pay

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