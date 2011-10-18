Mastercard World Black Edition «Travelpass» Кредит Европа Банк

выпускается с 2019 года по настоящее время Банк эмитент Кредит Европа Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Кредит Европа Банка Разновидность кредитная Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный Преимущества карты:



* бонусная программа с начислением бонусных баллов до 10% за покупки по карте, которыми моментально можно потратить на последующие покупки;

* возможность бесплатного обслуживания карты;

* программа Mastercard Airport Experiences;

* 8 бесплатных посещений бизнес-залов в аэропортах по программе Lounge Key;

* консьерж-сервис 24 часа в сутки, 7 дней в неделю;

* эксклюзивная страховая программа для путешествующих;

* доступна программа «Покупка в рассрочку»;

* технология оплаты в одно касание Apple pay, Google pay, Samsung pay коллекция карт ↑