Mastercard Standard «Транспортная карта "Тройка"» НС Банк

выпускается с 2018 года по настоящее время Банк эмитент НС Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты НС Банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный Карта для оплаты всех видов общественного транспорта в Москве.



Преимущества карты:



* возможность бесплатного обслуживания;

* бесплатное снятие наличных в банкоматной сети АО Альфа-Банк;

* программа лояльности «НС Бонус»;

* пополнение транспортного приложения «Тройка» в «НС Онлайн» без комиссии



Дополнительные возможности приложения «Тройка»:



* Проезд на поездах «​Аэроэкспресс»

* Оплата прохода в Третьяковскую галерею

* Оплата прохода в Музей «Лунариум» Московского Планетария

* Оплата прохода на ледовый каток ВДНХ

* Оплата прохода на ледовый каток ЦПКиО им. Горького

* Оплата прохода в Московский зоопарк

* Оплата услуг парка «Зарядье»

* Персональный «ключ» в сети городского велопроката «Велобайк» коллекция карт ↑