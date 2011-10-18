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Mastercard Standard «Транспортная карта "Тройка"» НС Банк
Mastercard Standard «Транспортная карта «Тройка»» — НС Банк
выпускается с 2018 года по настоящее время
Банк эмитентНС Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты НС Банка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
Карта для оплаты всех видов общественного транспорта в Москве.

Преимущества карты:

* возможность бесплатного обслуживания;
* бесплатное снятие наличных в банкоматной сети АО Альфа-Банк;
* программа лояльности «НС Бонус»;
* пополнение транспортного приложения «Тройка» в «НС Онлайн» без комиссии

Дополнительные возможности приложения «Тройка»:

* Проезд на поездах «​Аэроэкспресс»
* Оплата прохода в Третьяковскую галерею
* Оплата прохода в Музей «Лунариум» Московского Планетария
* Оплата прохода на ледовый каток ВДНХ
* Оплата прохода на ледовый каток ЦПКиО им. Горького
* Оплата прохода в Московский зоопарк
* Оплата услуг парка «Зарядье»
* Персональный «ключ» в сети городского велопроката «Велобайк»

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