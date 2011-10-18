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China UnionPay «Болельщик» Солидарность
China UnionPay «Болельщик» — Солидарность
выпускается с 2019 года по настоящее время
Банк эмитентСолидарность | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты банка «Солидарность»
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
Ограниченная серия Карт Болельщика ПФК «Крылья Советов» с уникальным дизайном, скидки до 20% на билеты и атрибутику клуба

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