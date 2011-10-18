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Visa Infinite «Премиум Infinite» Газпромбанк
Visa Infinite «Премиум Infinite» — Газпромбанк
выпускается с 2019 года по настоящее время
Банк эмитентГазпромбанк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Газпромбанка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
выпускается в пакете «Премиум"
12 000 руб. за выпуск карты;
кеш бек или начисление миль по выбору клиента;
срок действия карты — 3 года;

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