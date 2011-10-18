Visa Infinite «Премиум Infinite» Газпромбанк

выпускается с 2019 года по настоящее время Банк эмитент Газпромбанк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Газпромбанка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный выпускается в пакете «Премиум"

12 000 руб. за выпуск карты;

кеш бек или начисление миль по выбору клиента;

срок действия карты — 3 года; коллекция карт ↑