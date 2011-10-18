Visa Signature «Премиум Signature» Газпромбанк

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возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный Выпускается в пакете «Премиум»;

срок действия 3 года;

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