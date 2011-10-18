Вход
Поиск
Visa Signature «Премиум Signature» Газпромбанк
Visa Signature «Премиум Signature» — Газпромбанк
выпускается с 2019 года по настоящее время
Банк эмитентГазпромбанк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Газпромбанка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
Выпускается в пакете «Премиум»;
срок действия 3 года;
кеш бек или начисление миль на выбор клиента

Комментарии

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.