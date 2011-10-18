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Mastercard Standard Россия
Mastercard Standard — Россия
выпускалась до 2013 года
Банк эмитентРоссия | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты банка «Россия»
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса

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