Mastercard Gold ЮниКредит Банк

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в настоящее время не выпускается
• cash back до 3% за любые покупки;
• возможна оплата с помощью смартфона с Apple Pay и Google Pay;
• бесплатное СМС-информирование;
• бесплатная программа страхования во время поездок за рубеж;
• технология бесконтактной оплаты Mastercard;
• скидки и специальные предложения по программе Бесценные Города от Mastercard;
• выпускается в рамках Пакета услуг Gold
|azimov
03.07.2011 14:45
|Странно у меня такая с чипом, а тут при выборе - отобразить с чипом - карта не найдена. Подправьте.
|azimov
03.07.2011 14:47
|Нашел, все ок. Вопросов не имею.