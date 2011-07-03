Mastercard Gold ЮниКредит Банк

в настоящее время не выпускается Банк эмитент ЮниКредит Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты ЮниКредит Банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный • cash back до 3% за любые покупки;

• возможна оплата с помощью смартфона с Apple Pay и Google Pay;

• бесплатное СМС-информирование;

• бесплатная программа страхования во время поездок за рубеж;

• технология бесконтактной оплаты Mastercard;

• скидки и специальные предложения по программе Бесценные Города от Mastercard;

• выпускается в рамках Пакета услуг Gold коллекция карт ↑