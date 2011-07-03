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Mastercard Gold ЮниКредит Банк
Mastercard Gold — ЮниКредит Банк
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в настоящее время не выпускается
Банк эмитентЮниКредит Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты ЮниКредит Банка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
• cash back до 3% за любые покупки;
• возможна оплата с помощью смартфона с Apple Pay и Google Pay;
• бесплатное СМС-информирование;
• бесплатная программа страхования во время поездок за рубеж;
• технология бесконтактной оплаты Mastercard;
• скидки и специальные предложения по программе Бесценные Города от Mastercard;
• выпускается в рамках Пакета услуг Gold

Комментарии

azimov
03.07.2011 14:45 		Странно у меня такая с чипом, а тут при выборе - отобразить с чипом - карта не найдена. Подправьте.
azimov
03.07.2011 14:47 		Нашел, все ок. Вопросов не имею.
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