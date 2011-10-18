Visa Platinum Интерпрогрессбанк

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выпускается в настоящее время
1.Доходная кредитная карта с бонусами Cash Back для вкладчиков, которая открывается ко вкладу «Доходный».
Выпуск карты: бесплатно.
Процентная ставка:
15% годовых в иностранной валюте.
28% годовых в рублях РФ.
Бонусы Cash Back: до 5% от суммы покупок.
Беспроцентный период кредитования: до 50 дней (при оплате покупок картой, без снятия наличных).
2.Кредитная карта с бонусной программой Cash Back.
Выпуск карты: бесплатно.
Бонусы Cash Back: до 5% от суммы покупок.
Процентная ставка:
25% годовых в рублях РФ;
14% годовых в иностранной валюте.
Беспроцентный период кредитования: до 50 дней.