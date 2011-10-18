Visa Platinum Интерпрогрессбанк

выпускается в настоящее время Банк эмитент Интерпрогрессбанк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Интерпрогрессбанка Разновидность кредитная, дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный 1.Доходная кредитная карта с бонусами Cash Back для вкладчиков, которая открывается ко вкладу «Доходный».

Выпуск карты: бесплатно.

Процентная ставка:

15% годовых в иностранной валюте.

28% годовых в рублях РФ.

Бонусы Cash Back: до 5% от суммы покупок.

Беспроцентный период кредитования: до 50 дней (при оплате покупок картой, без снятия наличных).



2.Кредитная карта с бонусной программой Cash Back.

Выпуск карты: бесплатно.

Бонусы Cash Back: до 5% от суммы покупок.

Процентная ставка:

25% годовых в рублях РФ;

14% годовых в иностранной валюте.

Беспроцентный период кредитования: до 50 дней. коллекция карт ↑