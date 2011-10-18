Вход
Поиск
Visa Platinum Интерпрогрессбанк
Visa Platinum — Интерпрогрессбанк
выпускается в настоящее время
Банк эмитентИнтерпрогрессбанк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Интерпрогрессбанка
Разновидностькредитная, дебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
1.Доходная кредитная карта с бонусами Cash Back для вкладчиков, которая открывается ко вкладу «Доходный».
Выпуск карты: бесплатно.
Процентная ставка:
15% годовых в иностранной валюте.
28% годовых в рублях РФ.
Бонусы Cash Back: до 5% от суммы покупок.
Беспроцентный период кредитования: до 50 дней (при оплате покупок картой, без снятия наличных).

2.Кредитная карта с бонусной программой Cash Back.
Выпуск карты: бесплатно.
Бонусы Cash Back: до 5% от суммы покупок.
Процентная ставка:
25% годовых в рублях РФ;
14% годовых в иностранной валюте.
Беспроцентный период кредитования: до 50 дней.

Комментарии

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.