Mastercard Standard «Green» Авангард

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выпускается с 2007 года по настоящее время
MasterCard Standard Green относится к самым популярным «классическим» картам Банка «АВАНГАРД», сочетающим удобство и высокую надежность, идеально подходящим для совершения покупок и получения наличных. Карты этой категории без ограничений принимаются в банкоматах, торговых и сервисных точках по всему миру, включая те из них, которые используют импринтеры (механические устройства для приема банковских карт).
Преимущества карт MasterCard Standard Green Банка «АВАНГАРД»:
− Первый льготный период по кредитной карте — до 200 дней бесплатно (для клиентов, ранее ни разу не использовавших овердрафт по кредитной карте);
− Последующие льготные периоды — до 50 дней бесплатно;
− SMS-информирование (более 50 видов сообщений) — бесплатно;
− Полнофункциональный Интернет-Банк — бесплатно;
− Срок оформления карты — не более 5 рабочих дней;
− Картсчет открывается в любой валюте (рубли, доллары США и евро).
Комиссия за годовое обслуживание: — основной расчетной карты — 400 рублей / 15 долл США / 15 евро; — основной кредитной карты — 600 рублей / 25 долл. США / 25 евро.