Mastercard Standard «Метро» Авангард

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возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный MasterCard Метро — карта Банка «АВАНГАРД» и одновременно бесконтактная карта для проезда в Московском метрополитене.

Количество поездок, оплачиваемых по карте — не ограничено. Временной интервал между проходами не установлен. В течение месяца Вы проходите в метро с помощью карты, а в начале следующего месяца с Вашего картсчета списывается сумма, рассчитанная по тарифам метрополитена Москвы в соответствии с количеством фактически совершенных Вами поездок в предыдущем месяце.

Помимо функции оплаты проезда в метрополитене, кредитная карта MasterCard Метро обладает следующими преимуществами:

− Первый льготный кредит — до 200 дней бесплатно (для клиентов, ранее ни разу не использовавших овердрафт по кредитной карте, и подавших заявление на карту MasterCard);

− Последующие льготные периоды — до 50 дней бесплатно;

− SMS-информирование (более 50 видов сообщений) — бесплатно;

− Полнофункциональный Интернет-Банк — бесплатно;

− Срок оформления карты — не более 7 рабочих дней;

− Картсчет открывается в любой валюте (рубли, доллары США и евро).



Комиссия за годовое обслуживание: — основной расчетной карты — 500 рублей / 20 долл США / 20 евро; — основной кредитной карты — 600 рублей / 25 долл. США / 25 евро. коллекция карт ↑