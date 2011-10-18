Visa Gold Авангард

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выпускается с 2007 года по настоящее время
Visa Gold — карта Банка «АВАНГАРД», одна из самых престижных карт в мире. Эта карта — символ высокого статуса и состоятельности ее держателя, которому обеспечен достойный прием в отелях, магазинах и ресторанах по всему миру. MasterCard Gold сочетает широкий выбор дополнительных услуг, качество и надежность.
Преимущества карт Visa Gold Банка «АВАНГАРД»:
− Льготный период по кредитным картам — до 50 дней бесплатно;
− SMS-информирование (более 50 видов сообщений) — бесплатно;
− Полнофункциональный Интернет-Банк — бесплатно;
− Картсчет открывается в любой валюте (рубли, доллары США и евро);
− Срок оформления — не более 5 рабочих дней;
− Бесплатное обслуживание карт активных держателей;
− Страхование лиц, выезжающих за рубеж — бесплатно;
− Международные карты Priority Pass — бесплатно;
− Эксклюзивные скидки по программе привилегий Visa Gold.
Комиссия за годовое обслуживание:
-основной расчетной карты — 2000 рублей / 90 долл США / 90 евро;
-основной кредитной карты — 3 000 рублей / 115 долл. США / 115 евро.