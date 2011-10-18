Visa Gold Авангард

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возможности магнитная полоса, чип Visa Gold — карта Банка «АВАНГАРД», одна из самых престижных карт в мире. Эта карта — символ высокого статуса и состоятельности ее держателя, которому обеспечен достойный прием в отелях, магазинах и ресторанах по всему миру. MasterCard Gold сочетает широкий выбор дополнительных услуг, качество и надежность.



Преимущества карт Visa Gold Банка «АВАНГАРД»:

− Льготный период по кредитным картам — до 50 дней бесплатно;

− SMS-информирование (более 50 видов сообщений) — бесплатно;

− Полнофункциональный Интернет-Банк — бесплатно;

− Картсчет открывается в любой валюте (рубли, доллары США и евро);

− Срок оформления — не более 5 рабочих дней;

− Бесплатное обслуживание карт активных держателей;

− Страхование лиц, выезжающих за рубеж — бесплатно;

− Международные карты Priority Pass — бесплатно;

− Эксклюзивные скидки по программе привилегий Visa Gold.



Комиссия за годовое обслуживание:

-основной расчетной карты — 2000 рублей / 90 долл США / 90 евро;

-основной кредитной карты — 3 000 рублей / 115 долл. США / 115 евро. коллекция карт ↑