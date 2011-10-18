Visa Platinum Авангард

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выпускается с 2012 года по настоящее время
Visa Platinum — карта Банка «АВАНГАРД» премиум-класса, признак высокого статуса и благосостояния. Держатели карт Platinum вправе рассчитывать на эксклюзивное обслуживание, комфорт и повышенный уровень сервиса в любой стране мира, а также на специальные предложения при предоставлении товаров и услуг.
Преимущества карт Visa Platinum Банка «АВАНГАРД»:
− Льготный период по кредитным картам — до 50 дней бесплатно;
− SMS-сообщения (более 50 видов) — бесплатно;
− Полнофункциональный Интернет-Банк — бесплатно;
− Программа страхования «Защита покупок» — бесплатно;
− Программа страхования «Продление гарантий» — бесплатно;
− Международная карта Priority Pass — бесплатно;
− Эксклюзивные привилегии по программе Привилегии Visa Platinum;
− Срок оформления — не более 5 рабочих дней.
Комиссия за годовое обслуживание основной карты (как кредитной, так и расчетной):
5 000 рублей / 200 долл. США/ 200 евро.