Visa Platinum Авангард

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возможности магнитная полоса, чип Visa Platinum — карта Банка «АВАНГАРД» премиум-класса, признак высокого статуса и благосостояния. Держатели карт Platinum вправе рассчитывать на эксклюзивное обслуживание, комфорт и повышенный уровень сервиса в любой стране мира, а также на специальные предложения при предоставлении товаров и услуг.



Преимущества карт Visa Platinum Банка «АВАНГАРД»:

− Льготный период по кредитным картам — до 50 дней бесплатно;

− SMS-сообщения (более 50 видов) — бесплатно;

− Полнофункциональный Интернет-Банк — бесплатно;

− Программа страхования «Защита покупок» — бесплатно;

− Программа страхования «Продление гарантий» — бесплатно;

− Международная карта Priority Pass — бесплатно;

− Эксклюзивные привилегии по программе Привилегии Visa Platinum;

− Срок оформления — не более 5 рабочих дней.



Комиссия за годовое обслуживание основной карты (как кредитной, так и расчетной):

5 000 рублей / 200 долл. США/ 200 евро. коллекция карт ↑