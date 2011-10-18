Локальная «Мой дельфин» Приморье

в настоящее время не выпускается Банк эмитент Приморье | Коллекция карт этого банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности бесконтактный Карта «Мой дельфин» — транспортная карта, которой можно расплатиться за проезд в общественном транспорте (в автобусе, троллейбусе или на пароме) и оплатить покупки в магазинах.

Карта предназначена для широкого круга населения, и пользоваться ей сможет даже ребенок. Для получения карты никаких документов не требуется.

Получить карту можно в газетных киосках, в сети платежных терминалов «Мой дельфин», на Почте или в офисах Банка «Приморье».

Стоимость карты при получении в киоске — 100 рублей. В эту сумму входит стоимость активации карты (70 рублей) и 30 рублей, которые вы сможете потратить на оплату проезда в автобусе. В терминалах «Мой дельфин» вы можете внести на карту любую сумму от 100 рублей. 70 рублей спишется за активацию карты, а оставшиеся средства можно использовать для оплаты проезда и покупок. В почтовых отделениях стоимость активации карты при получении составляет 70 рублей, после этого вы сможете сразу же пополнить карту на нужную сумму. коллекция карт ↑