Mastercard Platinum Авангард

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выпускается с 2014 года по настоящее время
Карта Банка «АВАНГАРД» премиум-класса, признак высокого статуса и благосостояния. Держатели карт Platinum вправе рассчитывать на эксклюзивное обслуживание, комфорт и повышенный уровень сервиса в любой стране мира, а также на специальные предложения при предоставлении товаров и услуг. Карты Platinum позволяют получать и накапливать бонусные мили и приобретать за них билеты любых авиакомпаний на любые маршруты.
С картами Platinum можно:
-Получать бонусные мили за операции оплаты товаров и услуг;
-Оплачивать билеты любых авиакомпаний накопленными милями;
-Приобретать билеты по выгодным тарифам в «Авангард Интернет-Банке».
Бонусные мили:
При оплате товаров или услуг картами Platinum Вы получаете от Банка бонусные мили.
За каждые 50 потраченных рублей начисляется 1 миля.
Накопленные мили можно использовать на оплату авиабилетов в «Авангард Интернет-Банке».
Дополнительные услуги по картам MasterCard Platinum:
-Страхование лиц, выезжающих за рубеж — бесплатно;
-Международные карты Priority Pass — бесплатно;
-Международная карта IAPA — бесплатно;
-Эксклюзивные скидки по программе MasterCard Избранное.
Дополнительные услуги по картам Visa Platinum:
-Программа страхования «Защита покупок» — бесплатно;
-Программа страхования «Продление гарантий» — бесплатно;
-Международная карта Priority Pass — бесплатно;
-Эксклюзивные привилегии по программе Привилегии Visa Platinum.