Mastercard Platinum Авангард

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возможности магнитная полоса, чип Карта Банка «АВАНГАРД» премиум-класса, признак высокого статуса и благосостояния. Держатели карт Platinum вправе рассчитывать на эксклюзивное обслуживание, комфорт и повышенный уровень сервиса в любой стране мира, а также на специальные предложения при предоставлении товаров и услуг. Карты Platinum позволяют получать и накапливать бонусные мили и приобретать за них билеты любых авиакомпаний на любые маршруты.



С картами Platinum можно:

-Получать бонусные мили за операции оплаты товаров и услуг;

-Оплачивать билеты любых авиакомпаний накопленными милями;

-Приобретать билеты по выгодным тарифам в «Авангард Интернет-Банке».



Бонусные мили:

При оплате товаров или услуг картами Platinum Вы получаете от Банка бонусные мили.

За каждые 50 потраченных рублей начисляется 1 миля.

Накопленные мили можно использовать на оплату авиабилетов в «Авангард Интернет-Банке».



Дополнительные услуги по картам MasterCard Platinum:

-Страхование лиц, выезжающих за рубеж — бесплатно;

-Международные карты Priority Pass — бесплатно;

-Международная карта IAPA — бесплатно;

-Эксклюзивные скидки по программе MasterCard Избранное.



Дополнительные услуги по картам Visa Platinum:

-Программа страхования «Защита покупок» — бесплатно;

-Программа страхования «Продление гарантий» — бесплатно;

-Международная карта Priority Pass — бесплатно;

-Эксклюзивные привилегии по программе Привилегии Visa Platinum. коллекция карт ↑