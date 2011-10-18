Visa Electron «TYSA» Приморье

в настоящее время не выпускается Банк эмитент Приморье | Коллекция карт этого банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса Первая пластиковая карта специально для молодых и активных, созданная Банком «Приморье» совместно с проектом TYSA.RU.



Карта TYSA позволяет своему владельцу:



-получать бонусы и скидки до 50% в магазинах, кафе, салонах красоты и ночных клубах;

-оплачивать мобильный в любое время и в любом месте с помощью SMS-сообщения;

-совершать безопасные покупки в Интернете с помощью виртуальных карт;

-иметь специальные тарифы на обслуживание.



Visa Electron:

100 руб. — выпуск и годовое обслуживание карты.

Абонентская плата: 50 руб. в месяц. коллекция карт ↑