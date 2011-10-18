Visa Electron «TYSA» Приморье

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в настоящее время не выпускается
Первая пластиковая карта специально для молодых и активных, созданная Банком «Приморье» совместно с проектом TYSA.RU.
Карта TYSA позволяет своему владельцу:
-получать бонусы и скидки до 50% в магазинах, кафе, салонах красоты и ночных клубах;
-оплачивать мобильный в любое время и в любом месте с помощью SMS-сообщения;
-совершать безопасные покупки в Интернете с помощью виртуальных карт;
-иметь специальные тарифы на обслуживание.
Visa Electron:
100 руб. — выпуск и годовое обслуживание карты.
Абонентская плата: 50 руб. в месяц.