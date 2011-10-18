Visa Gold РАМ Банк

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возможности магнитная полоса, чип Выпуск и обслуживание:

Величина первоначального взноса на СКС: в размере ежегодной комиссии за обслуживание Счета по операциям с основной картой.

Плата за открытие СКС: не взимается.

Плата за годовое обслуживание основной карты: 2500 руб.

Плата за годовое обслуживание дополнительной карты: 2000 руб.

Единовременная комиссия за обслуживание Счета в случае досрочного перевыпуска карты по причине повреждения карты, в т. ч. размагничивания магнитной полосы, а также изменения личных данных держателя карты, утраты карты и/или ПИНа: 1500 руб.

Неснижаемый остаток по карте: 0.

Величина процентной ставки, начисляемой на остаток средств на СКС: 2%.

Снятие наличных в банкоматах банка: 0%.

Снятие в банкоматах ЗАО «Банк Русский Стандарт»: 0,75%.

Снятие в пунктах выдачи наличных и банкоматах ОРС: 0,75%.

Снятие наличных в банкоматах других банков: 1,25% от суммы снятия, но не менее 150 руб.

Ежедневные лимиты на получение наличных денежных средств по банковским картам: 150 000 руб. Комиссия за безналичные операции в торгово-сервисных предприятиях (оплата покупок и услуг): Бесплатно.

СМС-информирование: Плата за получение уведомлений о приходных и расходных операциях с СКС на мобильный телефон (в формате СМС-сообщений), ежемесячно: 60 руб. в месяц.



Характеристики карты:

Карта может быть выпущена в рублях, долларах США и евро;

При открытие вклада на суму от 700 001 руб. годовая комиссия за обслуживание карты не взимается. коллекция карт ↑