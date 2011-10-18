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Mastercard World Black Edition «Prime» ЮниКредит Банк
Mastercard World Black Edition «Prime» — ЮниКредит Банк
в настоящее время не выпускается
Банк эмитентЮниКредит Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты ЮниКредит Банка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
• cash back до 10% в ресторанах и на развлечения;
• привилегии UniCredit Prime Club: персональный менеджер, специальные зоны и приоритетное обслуживание без очередей в отделениях банка;
• выделенная телефонная линия;
• снятие наличных в банкоматах любого банка по всему миру без комиссий;
• покупка и продажа валюты через Enter.UniCredit и Mobile.UniCredit по специальному курсу;
• доступ в бизнес-залы Priority Pass;
• скидка 50% на аренду сейфовых ячеек;
• страхование во время поездок за рубеж, консьерж-сервис

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