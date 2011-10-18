Visa Platinum «Премиальная карта» Приморье

выпускается в настоящее время Банк эмитент Приморье | Коллекция карт этого банка Разновидность кредитная, дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный Карта Visa Platinum для истинных ценителей комфортного обслуживания и высокого качества банковских услуг.

До 1% сash-back c всех покупок;

5% годовых на остаток средств на карте в рублях;

Бесплатное снятие денег в банкоматах Банка;

Бесплатное снятие наличных в любых банкоматах: до 5 операций на общую сумму 50 000 ₽ в месяц;

Бесплатный мобильный и интернет-банк;

Возможность установления льготного курса конвертации валют;

Бесплатное страхование для выезжающих за рубеж;

Персональные консультации членов семьи о продуктах и услугах Банка;

2 дополнительные карты бесплатно;

срок действия карты 2 года; коллекция карт ↑