Mastercard Virtual «Виртуальная карта» Кредит Европа Банк

в настоящее время не выпускается Банк эмитент Кредит Европа Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Кредит Европа Банка Виртуальная карта — создана специально для совершения безопасных покупок в Интернете и не имеет физического носителя.



-Виртуальная карта выпускается как дополнительная карта к вашей основной банковской карте через Интернет-Банк самостоятельно и совершенно бесплатно. Выпустив себе виртуальную карту, вы больше не будете беспокоиться, что реквизиты вашей основной банковской карты станут известны третьим лицам, потому что вам не придется использовать их при оплате покупок в сети Интернет. Теперь для этого есть Виртуальная карта!



-Вы можете установить расходный (дневной) лимит виртуальной карты, как под конкретную покупку, так и любую сумму, не превышающую доступный баланс по вашей основной карте. Если же вы не израсходуете весь дневной лимит по виртуальной карте, в целях вашей безопасности, он автоматических обнулится в конце дня. Если вы хотите купить авиабилет или забронировать номер в гостинице через Интернет, и сумма покупки значительная, используйте виртуальную карту.



-СМС-информирование по Виртуальной карте осуществляется бесплатно на все время действия Виртуальной карты, при условии подключения сервиса к основной карте.



Вы можете выпустить виртуальную карту, если:



1.Вы являетесь держателем хотя бы одной из основных кредитных карт CARD CREDIT, расчетных карт с разрешенным овердрафтом MEGACARD или Карта FERRARI.

2.Вы заключили Договор Дистанционного банковского обслуживания.

3.Вы ознакомились с Тарифами по операциям с использованием Виртуальных карт.



Как открыть виртуальную карту, а также как ей пользоваться вы можете узнать в Руководстве пользователя системы Интернет-Банк ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК». коллекция карт ↑