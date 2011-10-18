Visa Classic «Мужской клуб» Приморье

в настоящее время не выпускается Банк эмитент Приморье | Коллекция карт этого банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип «Мужской клуб» создан для мужчин, ценящих успех, независимость, качество и индивидуальный подход.

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-Выпуск карты с индивидуальным дизайном;

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