Visa Classic «Мужской клуб» Приморье

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в настоящее время не выпускается
«Мужской клуб» создан для мужчин, ценящих успех, независимость, качество и индивидуальный подход.
Карта «Мужской клуб» — это:
-Скидки до 50% в мире мужских увлечений и интересов: охота и рыбалка, стильная одежда и обувь, автомобили, спорт и здоровье, развлечения в кругу друзей и семьи.
-Оплата услуг без комиссии в Интернет-банке: мобильный телефон, Интернет, коммунальные услуги и т. д.;
-Выпуск карты с индивидуальным дизайном;
-Возможность выпуска дополнительных карт для ваших близких;
-Уникальные предложения от партнеров, регулярные интерактивные акции, специальные мероприятия и вечеринки.
-Индивидуальное информирование каждого Клиента о событиях и предложениях «Мужского клуба».