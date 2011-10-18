Visa Gold Банк «Санкт-Петербург»

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возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный Visa Gold, MasterCard Gold — престижные карты высокого уровня, предоставляющие своим владельцам стандартный набор банковских услуг и ряд дополнительных привилегий и возможностей. Начиная с услуг для путешественников, которые включают в себя медицинскую и юридическую помощь, и заканчивая безупречной клиентской поддержкой.



С картами Visa Gold и MasterCard Gold вы получаете специальные скидки на товары и услуги по всему миру, а также специальные предложения от Банка «Санкт-Петербург». коллекция карт ↑