Mastercard World Black Edition Кредит Европа Банк

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возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный Карта World MasterCard Black Edition Кредит Европа Банка — это премиальная расчетная карта с возможностью установления овердрафта и повышенным уровнем сервиса и привилегий, включая:



· Повышенный уровень безопасности с технологией MasterCard PayPass® и встроенным чипом EMV;

· Карту Priority Pass™ — доступ к VIP-залам ожидания международных аэропортов по всему миру;

· Консьерж-сервис 24 часа в сутки;

· Страхование выезжающих за рубеж;

· Программу привилегий «MasterCard Бесценные Города»;

· Возможность выпуска до 6-ти дополнительных Карт World MasterCard Black Edition®;

· Увеличенные лимиты на снятие наличных;

· Срочный перевыпуск и доставку Карты в любую страну мира при ее утере/краже/повреждении;

· Безопасную оплату в интернете с технологией 3D-Secure;

· Услугу «SMS — информирование»;

· Бесконтактную оплату товаров и услуг с технологией MasterCard PayPass®. коллекция карт ↑