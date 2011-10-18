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Mastercard World Black Edition Кредит Европа Банк
Mastercard World Black Edition — Кредит Европа Банк
в настоящее время не выпускается
Банк эмитентКредит Европа Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Кредит Европа Банка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
Карта World MasterCard Black Edition Кредит Европа Банка — это премиальная расчетная карта с возможностью установления овердрафта и повышенным уровнем сервиса и привилегий, включая:

· Повышенный уровень безопасности с технологией MasterCard PayPass® и встроенным чипом EMV;
· Карту Priority Pass™ — доступ к VIP-залам ожидания международных аэропортов по всему миру;
· Консьерж-сервис 24 часа в сутки;
· Страхование выезжающих за рубеж;
· Программу привилегий «MasterCard Бесценные Города»;
· Возможность выпуска до 6-ти дополнительных Карт World MasterCard Black Edition®;
· Увеличенные лимиты на снятие наличных;
· Срочный перевыпуск и доставку Карты в любую страну мира при ее утере/краже/повреждении;
· Безопасную оплату в интернете с технологией 3D-Secure;
· Услугу «SMS — информирование»;
· Бесконтактную оплату товаров и услуг с технологией MasterCard PayPass®.

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