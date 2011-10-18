Visa Electron «LADY» Приморье

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возможности магнитная полоса, чип Банк «Приморье» представляет новую карту для женщин, ценящих стиль, удобство и выгоду.

Карта LADY объединяет в себе лучшие предложения самых популярных магазинов и заведений города: скидки, акции, бонусы и эксклюзивы только для держательниц карт LADY. Теперь шоппинг станет выгоднее, домашние хлопоты — приятнее, а женственный и стильный дизайн карты завершит ваш идеальный образ Леди.



Карта LADY — это незаменимый платежный аксессуар, который позволит вам получать реальную экономию в ежедневных расходах и облегчит ваши заботы:



• Скидки до 30% в магазинах, кафе, салонах красоты, продуктовых супермаркетах и развлекательных центрах, фитнес-клубах и т. д.

• Дистанционная оплата услуг без комиссии: мобильный телефон, интернет, коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и т. д.

• 3D-secure и электронный чип защиты сделают ваши покупки более безопасными.

• Приятный аромат карты поднимет настроение и настроит на позитив.

• Выпуск карты с индивидуальным дизайном подчеркнет вашу индивидуальность.

• Возможность выпуска дополнительных карт (для детей, для родителей и т. д.) с установленным лимитом.



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