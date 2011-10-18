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Mastercard Standard Таврический
Mastercard Standard Таврический
выпускается
в настоящее время
Банк эмитент
Таврический
|
Коллекция карт этого банка
|
Дебетовые карты банка «Таврический»
Разновидность
дебетовая
Коммуникационные
возможности
магнитная полоса, чип, бесконтактный
Неименная моментальная карта с бесконтактной технологией оплаты
коллекция карт ↑
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