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Mastercard Standard Таврический
Mastercard Standard — Таврический
выпускается в настоящее время
Банк эмитентТаврический | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты банка «Таврический»
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
Неименная моментальная карта с бесконтактной технологией оплаты

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