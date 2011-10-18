Mastercard Standard Unembossed Московский Индустриальный Банк

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в настоящее время не выпускается
MasterCard Standard без эмбоссирования — может быть использована как для оплаты товаров и услуг, в том числе в сети Интернет, так и для получения наличных денежных средств по всему миру. Карта может быть оформлена с 14 лет.
С этой картой вы можете:
• Оплачивать покупки в одно касание с технологией PayPass;
• Участвовать в программе привилегий, предоставляемой держателям карты MasterCard Standard без эмбоссирования;
• Получить скидку на все виды добровольного страхования в страховой компании «Инвестиции и Финансы»;
• Участвовать в дисконтной программе банка.