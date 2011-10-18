Mastercard Standard Unembossed Московский Индустриальный Банк

в настоящее время не выпускается Банк эмитент Московский Индустриальный Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Московского Индустриального Банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип MasterCard Standard без эмбоссирования — может быть использована как для оплаты товаров и услуг, в том числе в сети Интернет, так и для получения наличных денежных средств по всему миру. Карта может быть оформлена с 14 лет.



С этой картой вы можете:



• Оплачивать покупки в одно касание с технологией PayPass;

• Участвовать в программе привилегий, предоставляемой держателям карты MasterCard Standard без эмбоссирования;

• Получить скидку на все виды добровольного страхования в страховой компании «Инвестиции и Финансы»;

• Участвовать в дисконтной программе банка. коллекция карт ↑