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Mastercard Standard Unembossed Московский Индустриальный Банк
Mastercard Standard Unembossed — Московский Индустриальный Банк
в настоящее время не выпускается
Банк эмитентМосковский Индустриальный Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Московского Индустриального Банка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип
MasterCard Standard без эмбоссирования — может быть использована как для оплаты товаров и услуг, в том числе в сети Интернет, так и для получения наличных денежных средств по всему миру. Карта может быть оформлена с 14 лет.

С этой картой вы можете:

• Оплачивать покупки в одно касание с технологией PayPass;
• Участвовать в программе привилегий, предоставляемой держателям карты MasterCard Standard без эмбоссирования;
• Получить скидку на все виды добровольного страхования в страховой компании «Инвестиции и Финансы»;
• Участвовать в дисконтной программе банка.

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