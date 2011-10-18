Visa Gold Тимер Банк

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возможности магнитная полоса, чип «Классическая»: пластиковая карта с ежемесячным начислением процентов на остаток по счету. Карточный счет в рублях РФ, долларах США, евро.



«Беспроцентная»: универсальная пластиковая карта — выгодная стоимость и удобное средство расчетов, хранения и перевозки собственных средств.



«Накопительная»: банковская карта как средство накопления. Достойная альтернатива классическому банковскому депозиту. Высокая процентная ставка варьируется в зависимости от суммы остатка на счете. Круглосуточный доступ к средствам на счете.



«К вкладу»: при открытии любого вклада, кроме категории «До востребования», «Ваш сезонный», «Ваш мультивалютный», «Ваш управляемый» по желанию клиента возможен выпуск карт Visa Classic или Visa Gold по льготному тарифу. Оперативное зачисление процентов по вкладу на пластиковую карту.



«К кредиту»: gластиковая карта для физических лиц — заемщиков Банка для проведения операций по погашению кредитов. коллекция карт ↑