Мир СДМ-Банк

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в настоящее время не выпускается
Дебетовые карты национальной платежной системы МИР оптимально подходят для ежедневного использования.
Преимущества:
• снятие наличных в любом банкомате, обозначенных логотипом платежной системы МИР, только на территории РФ;
• возможность расплачиваться в торговых точках, терминалы которых обозначены логотипом платежной системы МИР, только на территории РФ;
• участие в программе привилегий Банка — Банковская Программа Привилегий http://www.sdmbank.bpponline.ru/