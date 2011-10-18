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Мир СДМ-Банк
Мир — СДМ-Банк
в настоящее время не выпускается
Банк эмитентСДМ-Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты СДМ-Банка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип
Дебетовые карты национальной платежной системы МИР оптимально подходят для ежедневного использования.

Преимущества:
• снятие наличных в любом банкомате, обозначенных логотипом платежной системы МИР, только на территории РФ;
• возможность расплачиваться в торговых точках, терминалы которых обозначены логотипом платежной системы МИР, только на территории РФ;
• участие в программе привилегий Банка — Банковская Программа Привилегий http://www.sdmbank.bpponline.ru/

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