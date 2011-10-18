Мир СДМ-Банк

в настоящее время не выпускается Банк эмитент СДМ-Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты СДМ-Банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип



Преимущества:

• снятие наличных в любом банкомате, обозначенных логотипом платежной системы МИР, только на территории РФ;

• возможность расплачиваться в торговых точках, терминалы которых обозначены логотипом платежной системы МИР, только на территории РФ;

• участие в программе привилегий Банка — Банковская Программа Привилегий Дебетовые карты национальной платежной системы МИР оптимально подходят для ежедневного использования.Преимущества:• снятие наличных в любом банкомате, обозначенных логотипом платежной системы МИР, только на территории РФ;• возможность расплачиваться в торговых точках, терминалы которых обозначены логотипом платежной системы МИР, только на территории РФ;• участие в программе привилегий Банка — Банковская Программа Привилегий http://www.sdmbank.bpponline.ru/ коллекция карт ↑