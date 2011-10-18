Mastercard Standard «Семейная команда» Всероссийский Банк Развития Регионов

в настоящее время не выпускается Банк эмитент Всероссийский Банк Развития Регионов | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Всероссийского Банка Развития Регионов Разновидность предоплаченная Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный Всероссийский банк развития регионов выступил эмитентом основных банковских карт программы лояльности «Семейная команда» НК «Роснефть». Проект позволит клиентам розничной сети АЗС под брендом «Роснефти» и ТНК воспользоваться уникальной системой бонусов и эксклюзивных предложений.

Программа стартовала в Москве, Московской области, Тверской области и Пскове. До конца года планируется расширение программы в крупнейших регионах присутствия, в которых сосредоточено 80 процентов розничного бизнеса компании.

Программа лояльности «Семейная команда» будет реализована на современной технологичной процессинговой платформе, которая выгодно отличает проект от предложений других топливных компаний. ВБРР является основным эмитентом банковских карт лояльности и выпускает для проекта предоплаченные банковские карты. За использование банковских сервисов, в том числе по оплате по карте вне зависимости от места проведения итерации, ВБРР будет начислять дополнительные баллы из расчета 1 балл за 200 потраченных рублей. У клиента также есть возможность получить дополнительные приветственные 100 баллов за проведенную идентификацию.

В рамках программы лояльности «Семейная команда» выпуск и обслуживание предоплаченной банковской карты будет бесплатным. коллекция карт ↑