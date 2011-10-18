Мир Ак Барс

выпускается с 2019 года по настоящее время Банк эмитент Ак Барс | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты банка «Ак Барс» Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип Дебетовая карта российской национальной платежной системы МИР. Оснащена современным чипом и магнитной полосой. Принимается к оплате в торговых точках и предприятиях сферы услуг обслуживающих карты МИР и дает возможность осуществлять покупки через Интернет. Имеет оптимальное соотношение цены и качества.



* Срок действия карты — 2 года.

* Валюта счета — рубли.

* Участие в Бонусной программе «Друг компании»: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров (до 10% от суммы чека в зависимости от партнера).

* Карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир». коллекция карт ↑