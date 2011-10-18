Visa Platinum «AviaBonus» Приморье

в настоящее время не выпускается Банк эмитент Приморье | Коллекция карт этого банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип Карта AviaBonus — новая платежная карта от Банка «Приморье», сочетающая в себе престиж и удобство платежного инструмента с возможностью копить и тратить мили (бонусы) без ограничений.



Для накопления миль (бонусов) вам нужно всего лишь расплачиваться картой AviaBonus как можно чаще. Кроме того, после активации карты вы получите приветственные мили (бонусы). Чем дороже покупка, которую вы оплачиваете картой AviaBonus, тем больше миль (бонусов) вы получаете! Накопленные мили (бонусы) не сгорают, и вы сможете использовать их в любой удобный момент.



Использовать мили (бонусы) еще проще, чем накопить. Просто зайдите в интернет-банкинг «Мой Б@нк», перейдите на вкладку «Мили/бонусы» и переведите необходимое количество миль (бонусов) в рубли. Денежные средства после конвертации поступят на счет вашей карты в течение 1 рабочего дня.



Начисление бонусных миль по карте Visa Platinum:

· Приветственные мили (начисляются после активации карты): 2 000 миль (бонусов).

· Мили за совершение покупок по карте: 1 миля (бонус) за каждые 25 рублей.

· Необходимое количество миль для первоначальной конвертации миль: 3 000 миль (бонусов).



Годовое обслуживание по карте: 3 000 рублей.

В пакет услуг Visa Platinum AviaBonus входит:

· открытие картсчета с оформлением пластиковой карты в течение 3 рабочих дней;

· годовое обслуживание картсчета;

· предоставление ежемесячной детализированной выписки по счету карты по E-mail.



Начисление бонусных миль по карте Visa Platinum Persona Grata:

· Приветственные мили (начисляются после активации карты): 2 000 миль (бонусов).

· Мили за совершение покупок по карте: 1 миля (бонус) за каждые 25 рублей.

· Необходимое количество миль для первоначальной конвертации миль: 3 000 миль (бонусов).



Годовое обслуживание по карте: 9 000 рублей.

В пакет услуг Visa Platinum Persona Grata входит:

· повышенный комфорт в отдельной зоне обслуживания (в головном офисе во Владивостоке, а также в Уссурийске и Находке) и особое внимание в любом дополнительном офисе Банка;

· консультирование членов семьи по вопросам банковского обслуживания;

· возможность осуществления регулярных платежей без посещения офиса банка;

· оперативная помощь при возникновении проблем при расчетах пластиковыми картами;

· консультирование и помощь в осуществлении операций по счетам вашей компании;

· открытие картсчета с оформлением пластиковой карты в течение 3 рабочих дней;

· годовое обслуживание картсчета;

· бесплатное оформление дополнительных карт (2 карты Visa Classic);

· SMS-сервис и SMS-информирование;

· доступ к интернет-системе «Мой Б@нк»;

· предоставление криптокалькулятора для работы в интернет-системе «Мой Б@нк»;

· предоставление ежемесячной детализированной выписки по счету карты по e-mail. коллекция карт ↑