Visa Gold «AviaBonus» Приморье

в настоящее время не выпускается Банк эмитент Приморье | Коллекция карт этого банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип Карта AviaBonus — новая платежная карта от Банка «Приморье», сочетающая в себе престиж и удобство платежного инструмента с возможностью копить и тратить мили (бонусы) без ограничений.



Для накопления миль (бонусов) вам нужно всего лишь расплачиваться картой AviaBonus как можно чаще. Кроме того, после активации карты вы получите приветственные мили (бонусы). Чем дороже покупка, которую вы оплачиваете картой AviaBonus, тем больше миль (бонусов) вы получаете! Накопленные мили (бонусы) не сгорают, и вы сможете использовать их в любой удобный момент.



Использовать мили (бонусы) еще проще, чем накопить. Просто зайдите в интернет-банкинг «Мой Б@нк», перейдите на вкладку «Мили/бонусы» и переведите необходимое количество миль (бонусов) в рубли. Денежные средства после конвертации поступят на счет вашей карты в течение 1 рабочего дня.



Начисление бонусных миль по карте Visa Gold AviaBonus:

· Приветственные мили (начисляются после активации карты): 1 000 миль (бонусов).

· Мили за совершение покупок по карте: 1 миля (бонус) за каждые 30 рублей.

· Необходимое количество миль для первоначальной конвертации миль: 2 000 миль (бонусов).



Годовое обслуживание по карте: 2 500 рублей. коллекция карт ↑