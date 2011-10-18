Visa Gold «Visa Air» ЮниКредит Банк

выпускается с 2016 года по настоящее время Банк эмитент ЮниКредит Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты ЮниКредит Банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный Дебетовая карта с накоплением бонусных миль за покупки и возможностью их обмена на билеты любых авиакомпаний по курсу 1 миля = 1 рубль.



Начисление миль:

• 3% за покупку авиабилетов, оплату проживания в отелях и аренду автомобилей;

• 2% за прочие покупки;

• 500 приветственных миль после активации карты;

• 6% годовых в виде миль на остаток собственных средств на карте;



Дополнительно:



• программа страхования для выезжающих за рубеж;

• бесплатное СМС-информирование;

• бесплатные карты в пакете услуг;

• снятие наличных в любом банкомате без комиссии;

• оплата покупок с помощью смартфона с Apple Pay и Google Pay коллекция карт ↑