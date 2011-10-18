Visa Gold «Visa Air» ЮниКредит Банк

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выпускается с 2016 года по настоящее время
Дебетовая карта с накоплением бонусных миль за покупки и возможностью их обмена на билеты любых авиакомпаний по курсу 1 миля = 1 рубль.
Начисление миль:
• 3% за покупку авиабилетов, оплату проживания в отелях и аренду автомобилей;
• 2% за прочие покупки;
• 500 приветственных миль после активации карты;
• 6% годовых в виде миль на остаток собственных средств на карте;
Дополнительно:
• программа страхования для выезжающих за рубеж;
• бесплатное СМС-информирование;
• бесплатные карты в пакете услуг;
• снятие наличных в любом банкомате без комиссии;
• оплата покупок с помощью смартфона с Apple Pay и Google Pay