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Visa Gold «Visa Air» ЮниКредит Банк
Visa Gold «Visa Air» — ЮниКредит Банк
выпускается с 2016 года по настоящее время
Банк эмитентЮниКредит Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты ЮниКредит Банка
Разновидностьдебетовая
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
Дебетовая карта с накоплением бонусных миль за покупки и возможностью их обмена на билеты любых авиакомпаний по курсу 1 миля = 1 рубль.

Начисление миль:
• 3% за покупку авиабилетов, оплату проживания в отелях и аренду автомобилей;
• 2% за прочие покупки;
• 500 приветственных миль после активации карты;
• 6% годовых в виде миль на остаток собственных средств на карте;

Дополнительно:

• программа страхования для выезжающих за рубеж;
• бесплатное СМС-информирование;
• бесплатные карты в пакете услуг;
• снятие наличных в любом банкомате без комиссии;
• оплата покупок с помощью смартфона с Apple Pay и Google Pay

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