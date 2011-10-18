Mastercard World Кредпромбанк

выпускается в настоящее время Банк эмитент Кредпромбанк | Коллекция карт этого банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный Карта Mastercard World — это карта премиум класса. Предусмотрено вознаграждение за операции по карте — cashback — 1,5% от каждой безналичной покупки в pos-терминале, а также доступ к другим услугам и привилегиям в любой точке мира, где принимают Mastercard. Карта поддерживает технологию PayPass, которая позволяет осуществлять бесконтактные платежи до 1 000 рублей без аутентификации держателем карты. Возможная валюта счета — рубли, доллары США, евро. Карта выпускается со сроком действия 3 года. коллекция карт ↑