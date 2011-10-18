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Mastercard World «Домашняя карта» ОТП Банк
Mastercard World «Домашняя карта» — ОТП Банк
в настоящее время не выпускается
Банк эмитентОТП Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты ОТП Банка
Разновидностькредитная
Коммуникационные
возможности		магнитная полоса, чип, бесконтактный
* кeшбэк при покупке в супермаркетах и продуктовых магазинах — от 3%;
* сниженная ставка по кредиту;
* первый год обслуживания — бесплатно;
* льготный период 0% до 55 дней;
* удобный интернет-банк «ОТПдирект»

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