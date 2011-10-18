Mastercard Gold «Доходная» Росгосстрах Банк

выпускается с 2019 года по настоящее время Банк эмитент Росгосстрах Банк | Коллекция карт этого банка | Дебетовые карты Росгосстрах Банка Разновидность дебетовая Коммуникационные

возможности магнитная полоса, чип, бесконтактный Преимущества «Доходной карты»:



* снятие и пополнение без потери процентов;

* высокий процент на остаток от 3 000 рублей;

* бесплатное обслуживание и моментальное оформление карты — нужен только паспорт;

* бесплатное снятие наличных в банкоматах ПАО «РГС Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и Банка «ТРАСТ» (ПАО);

* ежемесячная капитализация процентов;

* карта премиальной категории Mastercard Gold с бесконтактной функцией оплаты и широкой программой скидок;

* бесплатный и безопасный доступ к управлению счетами через Интернет-Банк и Мобильный Банк коллекция карт ↑