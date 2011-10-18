Mastercard Gold «Доходная» Росгосстрах Банк

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выпускается с 2019 года по настоящее время
Преимущества «Доходной карты»:
* снятие и пополнение без потери процентов;
* высокий процент на остаток от 3 000 рублей;
* бесплатное обслуживание и моментальное оформление карты — нужен только паспорт;
* бесплатное снятие наличных в банкоматах ПАО «РГС Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие» и Банка «ТРАСТ» (ПАО);
* ежемесячная капитализация процентов;
* карта премиальной категории Mastercard Gold с бесконтактной функцией оплаты и широкой программой скидок;
* бесплатный и безопасный доступ к управлению счетами через Интернет-Банк и Мобильный Банк