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Служебный рейтинг

«Служебный рейтинг» — раздел, призванный помочь банкирам составить мнение об особенностях работы в том или ином банке. Рейтинг строится на основе отзывов бывших сотрудников, описывающих личный опыт работы в кредитных организациях.

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Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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Отзыв месяца: август 2018 года
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Стратегия 2020: к чему мы идём...
Автор — GOSB8047
«Сбербанк России» • 09.08.2018 09:46
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  Название Рейтинг Зачтённых отзывов +1 0 −1 Ответов банка
1 ЮниКредит Банк 47.9 22 из 110 13 0 9 26
2 Тинькофф Банк 46.3 116 из 1039 55 2 59 881
3 Абсолют Банк 45.3 26 из 77 13 2 11 1
4 Союз 37.2 7 из 16 4 0 3 0
5 Русский Стандарт 34.1 164 из 803 57 0 107 494
6 Райффайзенбанк 33.6 55 из 205 19 1 35 1
7 Хоум Кредит Банк 33.4 127 из 686 43 1 83 337
8 Банк «Санкт-Петербург» 33.3 6 из 17 3 0 3 9
9 Авангард 32.5 11 из 109 4 1 6 16
10 Ситибанк 32.1 58 из 179 19 1 38 3
11 Промсвязьбанк 31.9 38 из 170 13 0 25 27
12 Экспобанк 30.1 11 из 28 4 0 7 0
13 Нордеа Банк 29.6 8 из 37 3 0 5 0
14 Кредит Европа Банк 29.2 63 из 153 19 0 44 5
15 Росбанк 27.4 46 из 177 13 0 33 28
16 Москоммерцбанк 27 6 из 17 2 0 4 1
17 Транскапиталбанк 27 6 из 16 2 0 4 3
18 Московский Кредитный Банк 27 32 из 129 9 0 23 17
19 ДельтаКредит 25.4 7 из 18 2 0 5 5
20 Банк «Возрождение» 25.3 11 из 45 3 0 8 5
21 Альфа-Банк 24.5 126 из 666 30 2 94 428
22 Собинбанк 23.7 4 из 35 1 0 3 0
23 Газпромбанк 23.7 4 из 20 1 0 3 0
24 Балтийский Банк 22.7 9 из 27 2 0 7 0
25 Банк Уралсиб 22.6 18 из 80 4 0 14 0
26 СДМ-Банк 22.1 5 из 21 1 0 4 0
27 Банк Зенит 22.1 5 из 31 1 0 4 8
28 Юнистрим 22.1 5 из 19 1 0 4 1
29 Московский Индустриальный Банк 21.6 10 из 43 2 0 8 0
30 Локо-Банк 19.6 12 из 58 2 0 10 12
31 СМП Банк 19.5 7 из 37 1 0 6 4
32 Инвестторгбанк 19.5 7 из 20 1 0 6 1
33 Русфинанс Банк 19.3 46 из 199 8 1 37 5
34 БМ-Банк 19.1 44 из 134 8 0 36 1
35 Восточный Банк 17.9 42 из 169 7 0 35 69
36 Банк «ФК Открытие» 17.3 15 из 74 2 0 13 3
37 МТС Банк 16.6 10 из 39 1 0 9 2
38 Национальный Банк «Траст» 16.3 38 из 173 5 1 32 2
39 Почта Банк 16.2 32 из 212 4 1 27 36
40 ОТП Банк 16 67 из 281 10 0 57 15
41 Ренессанс Кредит 16 67 из 221 10 0 57 96
42 Совкомбанк 15.6 88 из 353 13 0 75 175
43 Банк Интеза 15.1 12 из 49 1 0 11 4
44 Экспресс-Волга 14.8 9 из 24 0 1 8 2
45 Банк Финсервис 14.5 6 из 50 0 0 6 1
46 БНП Париба Банк 14.1 10 из 26 0 1 9 0
47 Московский Областной Банк 13.7 7 из 58 0 0 7 1
48 Банк ДОМ.РФ 13.7 7 из 33 0 0 7 12
49 Сетелем Банк 13.3 15 из 62 1 0 14 10
50 СКБ-Банк 12.2 9 из 43 0 0 9 1
51 Росгосстрах Банк 11.5 19 из 76 1 0 18 3
52 ВТБ 10.1 23 из 80 1 0 22 1
53 Россельхозбанк 9.8 34 из 198 2 0 32 108
54 Уральский Банк Реконструкции и Развития 9.7 14 из 80 0 0 14 20
55 Сбербанк России 9 304 из 1969 22 8 274 409
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