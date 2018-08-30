Служебный рейтинг

|Название
|Рейтинг
|Зачтённых отзывов
|Ответов банка
|1
|ЮниКредит Банк
|47.9
|22 из 110
|13
|0
|9
|26
|2
|Тинькофф Банк
|46.3
|116 из 1039
|55
|2
|59
|881
|3
|Абсолют Банк
|45.3
|26 из 77
|13
|2
|11
|1
|4
|Союз
|37.2
|7 из 16
|4
|0
|3
|0
|5
|Русский Стандарт
|34.1
|164 из 803
|57
|0
|107
|494
|6
|Райффайзенбанк
|33.6
|55 из 205
|19
|1
|35
|1
|7
|Хоум Кредит Банк
|33.4
|127 из 686
|43
|1
|83
|337
|8
|Банк «Санкт-Петербург»
|33.3
|6 из 17
|3
|0
|3
|9
|9
|Авангард
|32.5
|11 из 109
|4
|1
|6
|16
|10
|Ситибанк
|32.1
|58 из 179
|19
|1
|38
|3
|11
|Промсвязьбанк
|31.9
|38 из 170
|13
|0
|25
|27
|12
|Экспобанк
|30.1
|11 из 28
|4
|0
|7
|0
|13
|Нордеа Банк
|29.6
|8 из 37
|3
|0
|5
|0
|14
|Кредит Европа Банк
|29.2
|63 из 153
|19
|0
|44
|5
|15
|Росбанк
|27.4
|46 из 177
|13
|0
|33
|28
|16
|Москоммерцбанк
|27
|6 из 17
|2
|0
|4
|1
|17
|Транскапиталбанк
|27
|6 из 16
|2
|0
|4
|3
|18
|Московский Кредитный Банк
|27
|32 из 129
|9
|0
|23
|17
|19
|ДельтаКредит
|25.4
|7 из 18
|2
|0
|5
|5
|20
|Банк «Возрождение»
|25.3
|11 из 45
|3
|0
|8
|5
|21
|Альфа-Банк
|24.5
|126 из 666
|30
|2
|94
|428
|22
|Собинбанк
|23.7
|4 из 35
|1
|0
|3
|0
|23
|Газпромбанк
|23.7
|4 из 20
|1
|0
|3
|0
|24
|Балтийский Банк
|22.7
|9 из 27
|2
|0
|7
|0
|25
|Банк Уралсиб
|22.6
|18 из 80
|4
|0
|14
|0
|26
|СДМ-Банк
|22.1
|5 из 21
|1
|0
|4
|0
|27
|Банк Зенит
|22.1
|5 из 31
|1
|0
|4
|8
|28
|Юнистрим
|22.1
|5 из 19
|1
|0
|4
|1
|29
|Московский Индустриальный Банк
|21.6
|10 из 43
|2
|0
|8
|0
|30
|Локо-Банк
|19.6
|12 из 58
|2
|0
|10
|12
|31
|СМП Банк
|19.5
|7 из 37
|1
|0
|6
|4
|32
|Инвестторгбанк
|19.5
|7 из 20
|1
|0
|6
|1
|33
|Русфинанс Банк
|19.3
|46 из 199
|8
|1
|37
|5
|34
|БМ-Банк
|19.1
|44 из 134
|8
|0
|36
|1
|35
|Восточный Банк
|17.9
|42 из 169
|7
|0
|35
|69
|36
|Банк «ФК Открытие»
|17.3
|15 из 74
|2
|0
|13
|3
|37
|МТС Банк
|16.6
|10 из 39
|1
|0
|9
|2
|38
|Национальный Банк «Траст»
|16.3
|38 из 173
|5
|1
|32
|2
|39
|Почта Банк
|16.2
|32 из 212
|4
|1
|27
|36
|40
|ОТП Банк
|16
|67 из 281
|10
|0
|57
|15
|41
|Ренессанс Кредит
|16
|67 из 221
|10
|0
|57
|96
|42
|Совкомбанк
|15.6
|88 из 353
|13
|0
|75
|175
|43
|Банк Интеза
|15.1
|12 из 49
|1
|0
|11
|4
|44
|Экспресс-Волга
|14.8
|9 из 24
|0
|1
|8
|2
|45
|Банк Финсервис
|14.5
|6 из 50
|0
|0
|6
|1
|46
|БНП Париба Банк
|14.1
|10 из 26
|0
|1
|9
|0
|47
|Московский Областной Банк
|13.7
|7 из 58
|0
|0
|7
|1
|48
|Банк ДОМ.РФ
|13.7
|7 из 33
|0
|0
|7
|12
|49
|Сетелем Банк
|13.3
|15 из 62
|1
|0
|14
|10
|50
|СКБ-Банк
|12.2
|9 из 43
|0
|0
|9
|1
|51
|Росгосстрах Банк
|11.5
|19 из 76
|1
|0
|18
|3
|52
|ВТБ
|10.1
|23 из 80
|1
|0
|22
|1
|53
|Россельхозбанк
|9.8
|34 из 198
|2
|0
|32
|108
|54
|Уральский Банк Реконструкции и Развития
|9.7
|14 из 80
|0
|0
|14
|20
|55
|Сбербанк России
|9
|304 из 1969
|22
|8
|274
|409