«Служебный рейтинг» — раздел, призванный помочь банкирам составить мнение об особенностях работы в том или ином банке. Рейтинг строится на основе отзывов бывших сотрудников, описывающих личный опыт работы в кредитных организациях.

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