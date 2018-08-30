Добрый день.

Хотелось бы поделиться впечатлениями о данном банке. Я находилась в поисках работы. Но события, которые произошли в данном банке, заставили написать меня на ресурс "banki .ru". Я в поисках работы обошла немало организаций и нигде не видела такого отношения. Я специалист опытный и, когда прихожу на собеседование, сразу оговариваю с работодателем, если я по каким-то параметрам не подхожу организации или меня данная организация не устраивает друг друга осведомлять об этом. Когда я откликнулась на вакансию г. Екатеринбург ул. 8 марта д. 49, мне перезвонила девушка. Пригласила на собеседование, отметив, что не помнит, откуда она взяла моё резюме. Хорошо, договорились о встрече. Приехав, меня в кабинете ожидала девушка HR и руководитель отдела. Были стандартные вопросы от руководителя. Затем когда у руководителя не осталось вопросов ко мне она ушла. И в свою роль вступила девушка HR. Не дав вставить мне и слова, она давала понять своим поведением, что "женщина зачем вы пришли то ?". Поведение высокомерное и некорректное. Также совершенно не дала мне задать свои вопросы по данной вакансии. Ок. Я всё пропустила сквозь себя. Подумала, что возможно - это стресс интервью такое. Затем мне чуть ли не в лицо кинули анкету кандидата, заполнить. Я сохраняя самообладание попросила откликнуться об итогах интервью в любом случае. Тишина. Никто не ответил уже почти месяц. Я уже работу нашла))) Но прошу руководство банка обратить внимание на то, что к соискателям относятся, как людям низшего уровня. Очень жаль, что в столице Урала Екатеринбург в банке Кольцо Урала так относятся к соискателям.